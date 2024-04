Ascó II (Tarragona) notifica una parada automàtica del reactor per una incidència de nivell 0

TARRAGONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear d'Ascó II (Tarragona) ha notificat una parada automàtica del reactor per una incidència que "amb la informació disponible fins a aquest moment es classifica amb nivell 0" en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (Ines).

Ha estat una parada per l'actuació del sistema de protecció "a causa d'un senyal de baix nivell d'aigua en el generador de vapor C", informa el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) aquest diumenge a la tarda en un comunicat, i assegura que la planta està estable i no hi ha hagut impacte en la seguretat de la instal·lació, persones ni medi ambient.

S'ha detectat nivell baix en el generador de vapor "a causa del tancament no previst de la vàlvula de control d'aigua d'alimentació. Les vàlvules de control dels altres dos generadors es comporten correctament" i ara analitza per què ha fallat la vàlvula.