Ascendeixen a 13 les víctimes mortals en l'incendi d'una discoteca de Múrcia

MÚRCIA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Coordinació d'Emergències ha actualitzat la informació sobre l'incendi produït aquesta matinada en una discoteca de la zona d'Atalayas a Múrcia i ha elevat a 13 el nombre de víctimes mortals en l'incendi, si bé no es descarten més víctimes.

A les 6.00 hores començaven a arribar al Centre de Coordinació d'Emergències 112 diverses trucades informat d'un incendi en una discoteca a la zona d'Atalayas, a Múrcia.

Al lloc, s'hi han desplaçat diverses dotacions de bombers del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament (SIS) de l'Ajuntament de Múrcia per intentar sufocar el foc. Els bombers han sol·licitat la intervenció de l'helicòpter de la Direcció general de Seguretat i Emergències.

També hi ha diverses ambulàncies medicalitzades i de transport de la Gerència d'Emergències i Urgències Sanitàries del 061 per atendre els ferits, que han estat quatre fins al moment. Tots ells ferits per inhalació de fum. Dos d'ells han estat trasllats a l'hospital.

Per la seva banda, la Policia Local de Múrcia ha tancat l'accés a la zona. Entre d'altres, està tancada l'antiga carretera d'Alacant.

A les 9.00 hores, l'helicòpter que la Direcció general de Seguretat i Emergències, que s'ha posat a la disposició dels bombers del SIS, no ha hagut d'intervenir, ja que els mitjans terrestres han estat suficients per sufocar l'incendi.