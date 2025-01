Arxiven la investigació per la mort d'Isak Andic en no veure-hi indicis de delicte

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Una jutgessa de Martorell (Barcelona) ha arxivat la investigació per la mort del fundador de Mango, Isak Andic, en no veure-hi indicis de delicte, després que morís el 14 de desembre als 71 anys en caure per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona), segons han explicat fonts judicials a Europa Press.

Els Mossos d'Esquadra ja van concloure en la investigació que la mort del fundador de Mango va ser accidental, i el jutjat d'instrucció 5 de Martorell va rebre l'informe de l'autòpsia i l'atestat inicial de la policia catalana.

Així mateix, la causa ha quedat arxivada en no apreciar-se indicis de delicte en la mort d'Andic, tot i que "es podria reobrir en cas que sorgís alguna prova que apuntés a que la caiguda no va ser accidental".