Artur Blasco, Josep Carreras i Sílvia Pérez Cruz, reconeguts en els Premis Enderrock

Es lliuraran en una doble gala a Girona el 25 i el 26 de març
El músic i folklorista Artur Blasco, el tenor Josep Carreras, la cantant Sílvia Pérez Cruz, els grups Sopa de Cabra i Lax'n'Busto, el pianista Ignasi Terraza i la compositora Raquel García-Tomás han estat reconeguts amb els guardons especials dels 28 Premis Enderrock de la Música Catalana, que es lliuraran en una doble gala el 25 i el 26 de març a Girona.
El folklorista Artur Blasco rebrà el Premi Enderrock d'Honor per la seva "tasca imprescindible en la recuperació de l'acordió diatònic al Pirineu i en la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya" i el seu impuls de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, ha informat Enderrock aquest dimarts en un comunicat.
La cantant Silvia Pérez Cruz serà distingida amb el Premi Enderrock a la Trajectòria en reconeixement als seus 30 anys de carrera artística amb una "altíssima exigència i projecció internacional".
El grup Sopa de Cabra rebrà el Premi Enderrock d'Or per una "fructífera col·lecció d'himnes que formen part de l'imaginari col·lectiu", i coincideix amb la celebració de les seves quatre dècades de carrera.
El Premi Enderrock Estrella distingirà Lax'n'Busto, que celebra 40 anys de carrera amb la reunió amb el vocalista Pemi Fortuny, per signar "alguns dels clàssics incontestables del pop-rock i mantenir una connexió intacta amb el públic".
Com a novetat en aquesta edició en l'àmbit de la promoció cultural, el nou Premi Enderrock Llengua i Música serà per al comunicador i DJ Òscar Dalmau per la seva "tasca de reivindicació i difusió del pop català dels anys 60", especialment a través de quatre àlbums de 'Pop a la catalana'.
El Premi Joan Trayter al millor productor reconeixerà el músic i productor mallorquí Lluís Cabot, àlies akaluigi, que després de la seva etapa al capdavant de Da Souza "s'ha consolidat com un dels noms destacats de la producció dels artistes de pop actual".
CLÀSSICA I JAZZ
En l'apartat de clàssica i jazz, el Premi Enderrock-440 d'Honor serà per al tenor Josep Carreras, "una de les veus més destacades de la lírica internacional", reconegut per la seva excel·lència i compromís social.
El Premi Enderrock-440 a la Trajectòria recaurà en el pianista de jazz Ignasi Terraza, "referent indiscutible del jazz swing", i el Premi Enderrock-400 a la millor compositora, en Raquel García-Tomás, per un llenguatge propi i innovador en el camp de l'òpera contemporània.