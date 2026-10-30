ArtsLibris 2026 reivindica al Macba de Barcelona el llibre com a "objecte artístic"

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fira Internacional del Llibre d'Artista, el Fotollibre i l'Autoedició de Barcelona, ArtsLibris 2026, reivindica en la 17a edició el llibre "com a objecte artístic, espai de pensament i territori d'experimentació", amb més de 110 projectes editorials nacionals i internacionals.
El Museu d'Art Contemporani de Barcelona acollirà fins diumenge més de 30 presentacions a l'Speakers' Corner, tallers i propostes vinculades al llibre d'artista, el fotollibre i la creació contemporània, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest divendres.
Serà la primera edició en la qual es lliura el Premi ArtsLibris Primera Impressió, creat per "impulsar el talent emergent i facilitar el pas de les aules al món editorial".
El guardó reconeixerà 'Roce. Intimidad como estructura del deseo aprendido entre mujeres', de Nara Fusté, un projecte sorgit d'un treball de fi de grau a Elisava i que compta amb la col·laboració de la Galería RocioSantaCruz, I am Nuria i Fedrigoni.
ALTRES LECTURES
La directora d'ArtsLibris, Rocío Santa Cruz, ha assegura que l'objectiu és apuntar-se a altres lectures, bé siguin "visuals, tàctils o multisensiorals", que acosten l'alerti i a l'edició independent.
Santa Cruz també ha reivindicat la dimensió "accessible i oberta" d'aquestes publicacions, en les quals entén que l'objecte i el contingut formen part d'una mateixa experiència.