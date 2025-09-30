Artistes del teatre musical faran un concert solidari per Gaza el 25 d'octubre a Barcelona

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Una quarantena d'artistes i professionals del teatre musical i l'escena híbrida oferiran el 25 d'octubre al Teatre Condal de Barcelona el concert solidari 'De l'escenari a Gaza', un espectacle per recaptar fons a través del projecte De Gaza al Mundo.
La proposta sorgeix de la inquietud d'un grup de professionals del teatre que "han sentit la necessitat de posar el seu gra de sorra davant el genocidi i l'horror que es viu a Gaza", informa l'organització aquest dimarts en un comunicat.
El concert comptarà amb la participació dels actors i cantants Elena Gadel, Daniel Anglès, Víctor Arbelo, Kathy Sey i Yolanda Sey, els músics Clara Peya i Andreu Gallén, els grups Mürfila i Svetlana, els ballarins Aleix Colomer, Aran Vázquez, Guillem Ripoll, Helena Gispert, Júlia Sanz Fernández, Marc Soler i Pol Roselló interpretant una coreografia d'Ariadna Peya i la companyia de dansa Miquel Barcelona.
L'espectacle també comptarà amb cançons interpretades per un cor d'actors cantants de teatre musical, entre els quals figuren Víctor Arbelo, Rai Borrell, Frank Capdet, Mariona Castillo, Dana Carbonell, Jordi Coll, Irene Garrido, Júlia Genís, Gemma Martínez, Roger Padrós, La Pau, Laura Pau, Ona Pla, Clara Solé i Albert Triola.
Tots els beneficis del concert aniran destinats a famílies supervivents de Gaza a través del projecte De Gaza al Mundo, i hi haurà l'oportunitat de comprar una entrada 'fila zero', fent un donatiu comprant una entrada sense seient per col·laborar amb el projecte.