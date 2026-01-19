Artika Books reuneix 33 làmines que reprodueixen gravats de Miró

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Artika Books ha impulsat amb la Successió Miró de Palma l'edició "exclusiva i limitada" de 'Càntic de les criatures' de Sant Francesc d'Assís, amb 33 làmines que reprodueixen els gravats de Joan Miró inspirats en el poema, en què va trobar un reflex espiritual de la seva relació amb la naturalesa.
L'obra coincideix amb una "triple efemèride d'especial rellevància cultural": els 50 anys de la creació de la sèrie original de Miró (1975), els 50 anys de la inauguració de la Fundació Joan Miró i els 800 anys del poema franciscà, en els quals la sèrie està inspirada, informa Artika Books en un comunicat aquest dilluns.
Es tracta d'una obra "100% Miró", limitada a 2.998 exemplars, i suposa una celebració simbòlica de l'harmonia còsmica, assegura el segell, que afegeix que cada element representat --sol, lluna, vent, aigua, foc o terra-- esdevé un símbol de gratitud i comunió amb la naturalesa.
Realitzada el 1975, la sèrie 'Càntic del sol' constitueix "una de les expressions més completes del seu pensament artístic i espiritual": Miró transforma el poema de Sant Francesc d'Assís en un cant visual universal, allunyat del dogma religiós i connectat amb una visió còsmica, vitalista i humanista de la creació.
Segons explica el net de l'artista, Joan Punyet Miró, a 'Càntic del sol' el seu avi aconsegueix una síntesi excepcional, en les seves paraules, del seu pensament artístic i vital: "Miró no il·lustra el poema de Sant Francesc d'Assís , sinó que el reinterpreta des d'una espiritualitat profundament personal".
L'edició --que es presenta en un estoig que recrea en volum el gravat número 20 de la sèrie del 'Càntic del sol'-- respecta les tècniques originals del gravat, ja que les 33 làmines es reprodueixen al 75% de la grandària original, estan impreses en paper d'alta qualitat, i 16 incorporen estampació en relleu.