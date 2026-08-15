Artés (Barcelona), la localitat catalana amb més pluja aquest dissabte (30,1 litres/m2)

BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Artés (Barcelona), Sant Pau de Segúries (Girona) i Muntanyola (Barcelona) són les localitats més afectades per les pluges que aquest dissabte a la tarda a Catalunya han obligat a activar el pla Inuncat, i la pluja ha anat acompanyada de calamarsa que en alguns punts del territori català ha arribat als 5 centímetres.
Artés, a la comarca del Bages, ha acumulat 30,1 litres per metre quadrat en 30 minuts, xifra que ha estat de 29,2 litres en el cas de Sant Pau de Segúries, al Ripollès, i 21,6 a Muntanyola, a Osona, ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.
El telèfon 112 ha rebut 157 comunicacions fins a les 20.00, sobretot al Baix Llobregat (18%), el Segrià (17%) i el Ripollès (12%).
Els Bombers han rebut 94 avisos de 7 Regions d'Emergències (RE): 28 de la Metropolitana Nord, 25 de la Centre, 18 de la Metropolitana Sud, 12 de la de Girona, 9 de la de Lleida, 1 de la de Tarragona i 1 de la de Terres de l'Ebre.
Els Bombers també han fet diversos rescats de persones que feien activitats a l'aire lliure i s'han vist sorpreses per la tempesta, com a Setcases (Girona), on ha caigut un raig prop d'uns excursionistes francesos i una persona ha caigut 8 metres, per la qual cosa l'han traslladat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
PREVISIONS
Durant la nit es manté la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat sud de Catalunya.
També es podrà superar de matinada, encara que és menys possible, a les comarques de Ponent, el Prepirineu i el Pirineu, on pot haver-hi ruixats amb calamarsa i forts vents.