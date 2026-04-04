Artemis II supera la meitat del trajecte a la Lluna i cancel·la una correcció de trajectòria

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -
La missió Artemis II ha superat ja la meitat del trajecte cap a la Lluna i continua en una trajectòria precisa cap al sobrevol previst per dilluns que ve, després que els controladors de vol al centre de control de la missió al Johnson Space Center de Houston decidissin cancel·lar la primera maniobra de correcció de trajectòria de sortida en considerar que la nau va per la ruta adequada.
Segons ha informat la NASA en el blog oficial de la missió, aquesta maniobra era la primera de les tres correccions de trajectòria previstes en el cronograma per ajustar amb precisió la velocitat i la trajectòria de la nau, encara que qualsevol canvi que resulti necessari podrà incorporar-se en una correcció posterior.
Després de la cancel·lació d'aquesta primera correcció, la tripulació de la nau Orión va començar a preparar la cabina per al període d'observació lunar previst pel 6 d'abril, en una jornada en la qual també ha realitzat exercici físic, ha practicat procediments de resposta mèdica i ha posat a prova el sistema de comunicacions d'emergència de la nau en l'espai profund.
L'astronauta de la NASA Christina Koch ha resumit aquest moment assenyalant que "tots expressem la seva alegria col·lectivament". "Ara mateix podem veure la Lluna des de l'escotilla d'acoblament. És una vista preciosa", ha resumit.
L'agenda del dia incloïa, a més de la maniobra de correcció finalment cancel·lada, operacions de la nau Orión, preparació científica per a l'observació lunar i demostracions sobre la salut de la tripulació. A l'hora del despertar, la nau i els seus quatre ocupants es trobaven a unes 99.900 milles de la Terra i s'aproximaven a la Lluna a 161.750 milles.
ASSAJOS DE MOVIMENTS EN MICROGRAVETAT I RCP
Durant la jornada, els quatre tripulants també havien de practicar com condicionar la cabina per a les observacions lunars, la qual cosa incloïa guardar equips, preparar càmeres i assajar els moviments en microgravetat dins d'un espai que la NASA compara amb la grandària de dos monovolums. Així mateix, havien de configurar càmeres de mà amb lents de 80-400 mil·límetres i de 14-24 mil·límetres pel sobrevol llunar del dilluns.
La NASA també ha indicat que la tripulació anava a realitzar una demostració de reanimació cardiopulmonar (RCP) i resposta davant d'ennuegaments per avaluar els procediments mèdics d'emergència a bord, mentre que Koch tenia previst provar el sistema de comunicacions d'emergència de l'Orión a la Deep Space Network.
Segons el blog oficial, el sistema òptic de comunicacions d'Artemis II va connectar amb les seves dues estacions terrestres a Estats Units i va transmetre vídeo en alta definició i altres dades de la missió des de la càpsula fins a la Terra, des d'on van ser reexpedits immediatament al control de missió a Houston.
Després de la maniobra d'injecció transllunar del 2 d'abril, els astronautes nordamericà Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i l'astronauta de l'Agència Espacial Canadenca Jeremy Hansen s'han convertit en les primeres persones a abandonar l'òrbita terrestre des del programa Apol·lo el 1972 i les que més lluny han viatjat mai des de la Terra.