Artemis II realitza una maniobra de correcció de trajectòria per ajustar la ruta cap a la Lluna el cinquè dia de missió

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Els equips de control de la missió a Houston i la tripulació d'Artemis II han realitzat aquesta matinada una maniobra de correcció de trajectòria per ajustar la ruta de la nau espacial Orion cap a la Lluna, que ha durat 17,5 segons, segons ha informat la NASA.
Els astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l'astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadenca) Jeremy Hansen, continuen la seva trajectòria precisa per sobrevolar la Lluna aquest dilluns 6 d'abril.
Al començament de la seva jornada laboral, la tripulació va completar un objectiu de prova clau de la missió: el vestit del Sistema de Supervivència de la Tripulació Orion (OCSS).
Els quatre tripulants van realitzar una sèrie completa de proves, que van incloure posar-se i presurizar el vestit, comprovar si hi havia fugides, simular l'accés als seients i avaluar la seva mobilitat i la seva capacitat per menjar i beure.
El vestit protegeix als astronautes durant les fases dinàmiques del vol i proporciona suport vital en cas de despresurización de la cabina i per a les operacions de supervivència després de l'amerizaje.
En finalitzar la jornada, la tripulació ha entrat en l'esfera d'influència de la Lluna. Així, la gravetat llunar s'ha convertit en la força dominant que controla la trajectòria d'Orión.
Aquesta fita prepara el terreny per a l'esdeveniment principal del sisè dia de vol: el vol de la tripulació al voltant de la cara oculta de la Lluna.