Arriben a Veneçuela els 14 bombers catalans especialistes en estructures col·lapsades

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
Els 14 bombers del Grup d'Estructures Col·lapsades (Grec) de Bombers de la Generalitat, juntament amb una tècnica de Protecció Civil, han arribat aquest diumenge a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat després del doble terratrèmol.
En una anotació a 'X' recollida per Europa Press el cos ha informat que l'expedició ha aterrat a la ciutat veneçolana de Valencia, des d'on viatjaran amb autobús fins a la Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de la capital del país, Caracas.
En La Guaira establiran el campament basi i, després de registrar-se davant de les autoritats, se'ls assignarà una zona de treball.