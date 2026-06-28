Publicat 28/06/2026 15:08

Arriben a Veneçuela els 14 bombers catalans especialistes en estructures col·lapsades

Bombers catalans a la seva arribada a Veneçuela
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -

Els 14 bombers del Grup d'Estructures Col·lapsades (Grec) de Bombers de la Generalitat, juntament amb una tècnica de Protecció Civil, han arribat aquest diumenge a Veneçuela per ajudar en les tasques de rescat després del doble terratrèmol.

En una anotació a 'X' recollida per Europa Press el cos ha informat que l'expedició ha aterrat a la ciutat veneçolana de Valencia, des d'on viatjaran amb autobús fins a la Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de la capital del país, Caracas.

En La Guaira establiran el campament basi i, després de registrar-se davant de les autoritats, se'ls assignarà una zona de treball.

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