Arriba a Espanya Fátima Ofkir, la jove catalana amnistiada després de passar set anys a una presó d'Oman

Ofkir diu en un vídeo que atendrà la premsa quan estigui "una mica millor"

BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -

La jove de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Fátima Ofkir ha arribat aquest diumenge a l'aeroport de Barcelona-el Prat, després que el sultà d'Oman l'ha alliberat després de set anys a la presó, condemnada a cadena perpètua el 2018, quan tenia divuit anys, per tràfic de drogues.

Així ho ha informat el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press.

Albares ha explicat que Ofkir ha arribat aquest diumenge a les 07.25 a Espanya i ha incidit en la importància que ara pugui tenir tranquil·litat per poder estar amb els seus familiars i amics, amb els quals ja s'ha retrobat.

Així mateix, ha agraït al sultà d'Oman la seva humanitat i aquest gest "d'amistat cap a Espanya", i ha desitjat que Ofkir pugui reprendre la seva privadesa i la normalitat de la seva vida, en les seves paraules.

OFKIR JA ÉS A CASA

A través d'un vídeo difós per Vosseler Advocats, Ofkir ha informat que ja és a casa i que, quan se senti "una mica millor" i estigui totalment estabilitzada, atendrà la premsa.

En el mateix vídeo, la directora executiva de Vosseler Advocats i lletrada de la jove, Mònica Santiago, ha demanat disculpes per no haver pogut sortir per la porta principal de l'aeroport i ha assegurat que donaran totes les explicacions necessàries després d'"unes hores" perquè Ofkir pugui afrontar una roda de premsa o conversa.

AMNISTIA DESPRÉS DEL RAMADÀ

La jove havia estat inclosa a la llista de beneficiats per la tradicional amnistia que el sultà d'Oman concep després del mes del ramadà.

Ofkir ha estat gairebé set anys a la presó de dones de Masqat (Oman) després que el 2018 va viatjar al país per entregar un paquet de droga i, segons la seva defensa, va tenir un judici "ple d'irregularitats".