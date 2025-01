Arriba la comitiva judicial per desallotjar el veí de la Casa Orsola de Barcelona

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La comitiva judicial ha arribat aquest divendres a les 10.23 hores per desallotjar en Josep, el veí de la Casa Orsola que viu des de fa 23 anys a la finca.

Quan arribava, des d'un balcó de l'edifici, el portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha anunciat que venien i ha instat les persones que hi ha concentrades al carrer a acostar-se fins a la porta per "no deixar espai".

Les persones que s'han concentrat en contra del desallotjament --unes 500-- han cridat 'Vergonya' i 'No s'entèn, gent sense casa, i casa sense gent', tot i que, ara per ara, no hi ha presència policial.