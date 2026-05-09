Arrenca la 71 edició de 'Girona, Temps de Flors' amb 141 projectes florals a la ciutat

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 9 maig (EUROPA PRESS) -
La 71 edició de 'Girona, Temps de Flors' ha arrencat aquest dissabte a Girona amb 141 projectes florals repartits en 113 espais que es poden visitar fins al proper 17 de maig.
L'Ajuntament de Girona ha donat inici a la mostra floral amb un acte en els jardins dels Alemanys i un recorregut per alguns espais de la mostra encapçalat per l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha informat en un comunicat aquest dissabte.
Salellas ha destacat que 'Temps de Flors' és una festivitat que obre als veïns una "ciutat amagada que és també patrimoni cultural i que gràcies a aquest esdeveniment" es fa visible i accessible.
En aquesta edició, la mostra recupera com a punt emblemàtic el pont de Sant Feliu, que s'afegeix als ponts tradicionals de Sant Agustí de les Peixateries Velles i d'en Gómez, comptant aquest any amb quatre ponts engalanats.
Entre les temàtiques hi ha dos projectes que fan referència a l'Any Gaudí, situats en les escales de la Catedral i a l'interior de la basílica de Sant Feliu, i dues més relacionades amb el 150 aniversari del naixements de Pau Casals, a la plaça de Natàlia Molero i Lloret i al jardí de la Pau.
'Temps de Flors' manté l'horari ampliat amb espais oberts fins a les 23 hores i fins a mitjanit els dissabtes, a més d'activitats musicals, culturals, comerços decorats i propostes gastronòmiques.