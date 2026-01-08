Arrels va atendre 3.337 persones el 2025 a Barcelona, un 3% més que l'any anterior

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Arrels Fundació va atendre el 2025 un total de 3.337 persones a Barcelona, la qual cosa suposa un increment del 3% pel que fa al 2024 (s'ha acompanyat 108 persones més), informa en un comunicat d'aquest dijous.
Es tracta d'un creixement sostingut en l'atenció a les persones "que també posa sobre la taula l'augment d'aquesta realitat a la ciutat", i explica que el 88% dels atesos són homes i el 12% dones, i que 1.524 persones han estat ateses per primera vegada.
A les 3.337 persones se les ha acompanyat de diferents maneres: visitant-les al carrer; oferint-los un lloc de protecció i serveis bàsics al centre obert de la fundació; orientant-les sobre la resta de recursos públics i privats a la ciutat; garantint-los un allotjament; i promovent l'ocupació del temps en el taller ocupacional, entre d'altres.
La fundació assegura que han pogut constatar que el nombre de persones vivint al carrer a Barcelona ha augmentat fins a gairebé les 2.000 persones, i considera que la ciutat "enfronta aquest 2026 reptes importants per abordar el sensellarisme".
D'altra banda, s'ha visitat 681 persones directament al carrer i n'han acollit 2.699 al centre obert, la qual cosa suposa un 5% més que el 2024: en aquest espai diürn, que obre els 365 dies de l'any, se'ls ofereix protecció, descans i serveis bàsics.
Finalment, fins a 621 persones han fet servir els serveis higiènics de la fundació; 1.542 han necessitat utilitzar el guarda-roba i 354 han pogut desar les seves pertinences i documentació a la consigna d'Arrels.