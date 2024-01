Arrels va atendre el 2023 més de 3.200 persones sense llar, un 7% més que l'any anterior

BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Arrels ha atès el 2023 un total de 3.283 persones sense llar a Barcelona, un 7% més que l'any anterior, ha informat aquest dijous en un comunicat, en el que afirma que la xifra "és la més elevada fins ara".

Segons la fundació, aquestes dades posen de relleu "la necessitat de més recursos a la ciutat i de mecanismes de prevenció", i el director d'Arrels, Ferran Busquets, ha afirmat que en els últims 5 anys, de manera anual, han atès a més de 3.000 persones sense llar, a excepció del 2021 pel Covid.

Durant el 2023, un total de 2.703 persones han utilitzat el centre obert d'Arrels, un 13% més que l'any anterior, i la majoria d'aquestes persones buscaven un lloc per descansar i fer ús de serveis bàsics.

A més, la fundació ha visitat 784 persones directament al carrer; ha garantit allotjament a 267 persones; ha tingut constància de la defunció de 55 persones en situació de sensellarisme a Barcelona; i 2.314 ciutadans han contactat a Arrels "preocupats per la situació de persones que viuen al carrer als seus barris".

Busquets ha afirmat que haver atès 3.283 persones durant l'últim any "no és una bona notícia, al contrari".

"La majoria són persones que no tenen un lloc on viure ni on passar la nit. Aquestes dades evidencien que, malgrat els esforços de l'administració, els recursos bàsics que tenim a Barcelona per a persones que viuen al carrer són insuficients", ha remarcat.