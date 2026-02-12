Arrels obre a Barcelona un centre "de manera ininterrompuda" per l'alerta de vent

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El centre obert d'Arrels Fundació situat al número 24 del carrer Riereta de Barcelona obrirà aquest dijous fins a les 20 hores "de manera ininterrompuda" per oferir refugi a les persones sense llar davant l'alerta de vent.
S'ha reorganitzat l'equip de treballadors per oferir un lloc d'estada protegit durant tot el dia, amb horari de 9 a 20 hores i no tancarà al migdia, informa en un comunicat, en el qual afegeix que l'equip de carrer no sortirà aquest dijous.
D'altra banda, s'obrirà el taller d'Arrels, al carrer Ample 3, per "acollir persones que viuen al carrer i que estan vinculades a aquest recurs"; i quant a les persones allotjades en pisos individuals o compartits, l'equip d'educadores socials s'hi ha posat en contacte per traslladar-los les recomanacions.