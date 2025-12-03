Arrels inicia el recompte de persones que viuen al carrer a Barcelona amb més de 500 voluntaris

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Arrels Fundació ha iniciat la seva campanya de recompte de les persones que dormen als carrers de Barcelona, en la qual participaran més de 500 voluntaris, que recorreran la ciutat amb l'objectiu de "dimensionar aquesta problemàtica" a la capital catalana.
Ho ha explicat la presidenta d'Arrels, Beatriz Fernández, en declaracions als mitjans abans d'iniciar el recompte a les 22 hores d'aquest dimecres, on ha assenyalat que un altre dels objectius de la iniciativa és "comptar amb la implicació de la ciutadania".
Els més de 500 voluntaris recorreran els carrers de la ciutat fins a les 2 de la matinada, guiats per mapes realitzats per la pròpia fundació per segmentar els barris i recórrer-la "de forma exhaustiva".
"Els demanem que siguin molt rigorosos a l'hora de recórrer els carrers i que es fixin en espais o llocs on una persona podria sentir-se més protegida i podria pernoctar", ha explicat Fernández.
D'aquesta manera, l'objectiu de la campanya és realitzar una "fotografia" del sensellarisme a Barcelona, esbrinant si les persones que dormen al carrer estan soles, acompanyades o tenen animals de companyia, respectant el màxim possible el seu espai.
ACTUALITZACIÓ
Fernández ha assenyalat que, una vegada realitzat el recompte, la fundació podrà disposar d'una "dada actualitzada" de les persones que dormen als carrers de la capital catalana, ja que sense ella veu difícil plantejar una estratègia o dimensionar els recursos necessaris per fer front a la problemàtica.
També ha apuntat que la política de desallotjament de l'Ajuntament de Barcelona ha provocat que les persones busquin "zones més amagades on no siguin visibles per a l'administració".