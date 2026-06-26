Arrels Fundació enquesta 694 persones que viuen al carrer a Barcelona

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
Arrels Fundació ha enquestat del 16 al 18 de juny 694 persones que viuen al carrer a Barcelona, durant les entrevistes anuals que duen a terme des de fa 10 anys.
Un 69% de les enquestes s'han fet a recer, en alguns dels 14 centres i recursos participants, i un 31% directament al carrer a persones que no se solen desplaçar o acudir a serveis, informa Arrels en un comunicat d'aquest divendres.
La iniciativa, que enguany ha comptat amb 400 voluntaris, ha servit per obtenir una "fotografia molt representativa" de la situació de les persones que viuen al carrer a la ciutat.