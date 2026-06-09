Arnau Vallvé debuta en solitari amb el single 'Mentre el monstre'

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El músic, productor i membre del grup Manel, Arnau Vallvé, ha debutat en solitari amb el tema 'Mentre el monstre', single que presenta aquest dimarts i que avança el seu primer disc, que publicarà a principis del 2027 amb el segell discogràfic Ceràmiques Guzmán.
Després d'una trajectòria "consolidada", el compositor publica 'Mentre el monstre', tema coproduït amb el productor i músic Xicu, i el videoclip s'ha rodat a Barcelona i està dirigit per Ignasi Gisbert i Rita Molina, informa el segell en un comunicat.
La cançó és "una carta de presentació amb sentit de l'humor i una mirada desacomplexada sobre l'entorn i sobre un mateix", i el primer concert de la gira serà el 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo de Barcelona.