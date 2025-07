Arnau Tordera proposa una distopia a ritme de sardana al Teatre Condal de Barcelona

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El músic Arnau Tordera proposa una distopia futurista a ritme de cobla amb l'espectacle 'Sardana Superstar', que es podrà veure al Teatre Condal de Barcelona des d'aquest dimecres fins diumenge dins la programació del Festival Grec.

L'espectacle, codirigit per Tordera i Antoni Font-Mir, compta amb els músics de Cobla Cani-Go! i està protagonitzat per Maria Cirici, Mireia Lorente-Picó, Miquel Malirach i Pol Blancafort, ha informat el teatre en un comunicat.

Tordera, codirector de l'espectacle, autor del llibret, la lletra de la música i la direcció musical, ha celebrat que l'espectacle es pugui veure a Barcelona després d'estrenar-se en la Fira Mediterrània de Manresa i girar per altres localitats catalanes.

L'espectacle fa servir un element com la sardana per construir la trama i tot l'espectacle es vehicula a través d'aquesta dansa, i Tordera ha explicat que les colles sardanistes han format part de l'espectacle des del primer moment: "Sempre hem incorporat colles on es feia la funció i en aquest cas n'hem buscat de Barcelona", ha dit.

'Sardana Superstar' proposa una distopia futurista que planteja la necessitat d'un retorn a les arrels com a antídot a la decadència de la civilització, que Tordera situa unes quantes dècades en el futur en el qual el món ha viscut un cataclisme en què només resta aferrar-se a la cultura popular.

Tordera ha explicat que la música de l'espectacle inclou sardanes, però ha assenyalat que la cobla té "una capacitat estilística molt més àmplia" del que habitualment es té en consideració.

El creador de l'espectacle ha afirmat que és un musical que recomana als seguidors de la sardana, però que "pot funcionar molt bé com a porta d'entrada a aquest món" i trencar prejudicis.