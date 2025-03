Armenter (ACA): el Besòs aportará més del "10%" de l'aigua que es beu a l'àrea metropolitana de Barcelona

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, ha afirmat que el riu Besòs --el qual creu que té possibilitats de ser "més explotat"-- aportarà més d'un 10% de l'aigua que es beu a l'àrea metropolitana de Barcelona.

"Serà un recurs rellevant, ja que té una capacitat de 800 litres per segon. Ara en proporciona 200, però en quadruplicarà l'aportació", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a l''Ara' recollida per Europa Press en preguntar--li sobre si la població acabarà bevent aigua del Besòs, fet que ha afirmat.

Preguntat pels plans més immediats en marxa, els ha situat en una ampliació de la infraestructura amb captacions addicionals, la recuperació del rec Comtal i l'aprofitament de l'aigua superficial: "Això és una primícia: hi ha una planta pilot a l'escala industrial per produir 200 litres per segon d'aigua tractada a partir de l'aigua superficial que serà una realitat aquest any".

Sobre la sequera a Catalunya, ha afirmat que és "una bona notícia" tenir els embassaments al 50%, perquè significa que almenys, segons ell, el got està mitjà ple, però ha demanat prudència amb la possibilitat d'aixecar les restriccions

"Hem fet un pas, però ens queda camí per arribar a la tranquil·litat hidrològica", ha dit, i ha afegit que la ciutadania i tots els sectors productius han estat, a judici seu, exemplars.