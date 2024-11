Armand Puig publica una biografia d'Antoni Gaudí, l'obra del qual "és un llibre obert"

Ha volgut fugir d'"estereotips"

El prevere i doctor en Ciències Bíbliques Armand Puig ha publicat la biografia 'Antoni Gaudí, vida i obra', que repassa la vida i obra de l'arquitecte i pretén fugir d'estereotips, i ha assegurat que l'obra "és un llibre obert" per conèixer-lo.

Publicada en català per Pòrtic i en castellà per Arpa, s'endinsa en la infància de l'arquitecte a Reus (Tarragona), els estudis d'arquitectura a Barcelona, la seva obra i els últims anys d'un "artista total", com l'ha definit en una entrevista a Europa Press.

Armand Puig (la Selva del Camp 1953), actual president de l'Agència de la Santa Seu per a la Valoració i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques, ha dit que el 2010 va publicar 'La Sagrada Família segons Gaudí' i que 14 anys després arriba aquest llibre convençut de "l'extraordinària diversitat d'un home que tenia un do".

Puig considera que Gaudí i Ramon Llull són els dos "genis" de la cultura catalana, que tots dos tenien un sentit de la totalitat poc freqüent i que Gaudí va ser un innovador dins la tradició.

També considera que Gaudí "domina" el sentit de la proporció, de la llum i de la profunditat, i que té com a objectiu a través de la seva obra millorar el gòtic, l'estil dominant a Europa durant segles.

Puig ha assegurat que no va deixar escrit pràcticament res però que són clau els textos dels seus coetanis Joan Bergós i Cèsar Martinell, molt propers a ell.

ARQUITECTURA I SIMBOLISME

Ha dit que l'obra de Gaudí és arquitectònica i simbòlica, existeix una "fusió d'arquitectura, imaginari i símbol", amb un imaginari que és el tarragoní i un simbolisme que és fonamentalment cristià.

A parer seu, lectures que s'han fet de Gaudí han estat dictades per una visió prèvia i viuen d'"estereotips" i no per un estudi crític de les fonts, i ha afirmat que un dels problemes és la dificultat de verificació, per la qual cosa no ha inclòs frases que s'atribueixen a l'arquitecte però que no les ha trobat en documents.

Puig ha assegurat que un dels aspectes que pretén la biografia és acostar el personatge al públic i recuperar l'itinerari personal de l'arquitecte: "El gran públic ha viscut molt en el cas de Gaudí de coses que es diuen".

L'autor de la biografia ha subratllat que de Gaudí atreu la "força de la bellesa" i el caràcter espiritual de les seves creacions, que fa que, independentment de les creences, una obra com la Sagrada Família impressioni.

Armand Puig ha afegit que en Gaudí sempre hi va haver una recerca de la perfecció i de no estar quiet, "sempre una inquietud d'anar més enllà".