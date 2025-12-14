Argüello (CEE): "Qüestió de confiança, moció de censura o donar la paraula als ciutadans"

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 des.
L'arquebisbe de Valladolid i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha plantejat afrontar la situació del Govern central amb una "qüestió de confiança, moció de censura o donar la paraula als ciutadans. És a dir, el que preveu la Constitució".
En una entrevista de 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge per Europa Press, ha matisat que no proposarà a la CEE un pronunciament col·lectiu, perquè "no és un assumpte que hagi estat mai en primera línia" de la reflexió com a Conferència.
Ha explicat que la relació amb el Govern espanyol ha estat marcada els últims mesos pel Valle de los Caídos i la reparació a les víctimes d'abusos de la pederàstia eclesial, però lamenta no abordar-hi l'educació, "constantment desafiada i sobre la qual es necessita un pacte d'Estat", i ha instat a preguntar-se per què hi ha joves que no tenen com a referència les democràcies liberals.
'NACIÓ', 'NACIONALITATS', 'REGIONS'
També afirma que no cal sacralizar la Constitució, el text de la qual inclou com canviar-la: Argüello defensa abordar "la qüestió de l'hereu o hereva de la Corona" i aclarir el significat de 'nació', 'nacionalitats' i 'regions'.
"És difícil valorar el significat de les diferències que no trenquin ni la llibertat ni la igualtat sense caure en el 'cafè per a tothom", afirma sobre aquests tres conceptes.
Quant a les diferències de la CEE i Vox arran dels incidents a Torre Pachecho i la immigració, ha contestat: "Una vegada que algú està entre nosaltres, hem d'acollir-lo, promoure'l, integrar-lo", i ho veu compatible amb que l'Estat reguli els seus fluxos migratoris.
ROSALÍA, JOVENTUT, FE I ORRIOLS
Sobre la fe dels joves, ha dit que li agrada el nou disc de Rosalía, encara que veu ingenu deduir que torna a haver- més joventut catòlica només per ella o per la pel·lícula 'Los domingos', però sí veu una nova recerca espiritual i que els catòlics "han perdut el complex d'haver d'estar constantment demanant perdó per ser-ho".
"Hi ha nous impulsos. I cal escoltar tothom. Tothom. A mi em sorprèn veure com a Valladolid cada vegada hi ha més gent que segueix els discursos subtitulats de Sílvia Orriols", ha afegit.
"Per què? Això em pregunto. Crec que no val amb dir que és d'extrema dreta. Aquestes etiquetes ja no serveixen", diu.
PEDERÀSTIA
En preguntar-se-li si pot garantir que no apareixeran més casos d'abusos a l'Església a Espanya, contesta: "No. Perquè el pecat existeix, tots (i tots és tots, inclòs el que parla) poden mentir, robar, abusar".
"Per això fa falta prevenció i afrontar les situacions. Però també misericòrdia", afegeix.