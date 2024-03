Argimon defensa que el Govern central "ho va fer bé" en comprar mascaretes sense concurs públic

Afirma que hi ha la possibilitat que hi haguessin "picaresques" però recorda que hi va haver auditories

L'exconseller de Salut de la Generalitat Josep Maria Argimon ha considerat que el Govern central "ho va fer bé" en comprar mascaretes sense concurs públic durant la pandèmia del coronavirus.

"Si el Govern espanyol no hagués fet això, avui encara estaríem esperant mascaretes", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Argimon ha argumentat que els concursos tenen una durada mitjana d'entre 9 i 15 mesos i que, per tant, "no tindria sentit" haver-los fet perquè no hi havia suficient temps.

SITUACIÓ COMPLICADA

Ha afegit que la situació va ser complicada i que hi havia la possibilitat que hi haguessin "picaresques".

També ha recordat que la Sindicatura de Comptes va auditar els contractes duts a terme per la Generalitat durant la pandèmia.

"No han sortit tampoc gaires casos de corrupció, ni aquí, ni a Espanya, ni a Europa", tot i que sí que ha assenyalat que es van donar situacions d'abús en els preus.