Arde Bogotá actuarà al parc del Fòrum de Barcelona el maig del 2027

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup Arde Bogotá actuarà el 21 de maig al parc del Fòrum de Barcelona dins la gira 'Cómo construir un recuerdo', que recorrerà Espanya entre el maig i el setembre.
La gira d'Arde Bogotá constarà de 15 concerts a 11 ciutats espanyoles, i començarà a Cartagena amb 4 concerts, informa aquest divendres en un comunicat Grup Clipper's.
Barcelona serà la segona parada del recorregut, abans que el grup continuï la gira per Toledo, Bilbao, Granada, València, Saragossa, Gijón, la Corunya, Albacete i Sevilla, i la venda general d'entrades per Barcelona serà el 22 d'octubre.