Actualitzat 16/10/2026 13:13

Arde Bogotá actuarà al parc del Fòrum de Barcelona el maig del 2027

Archivo - El grup musical Arde Bogotá al Mad Cool 2026
Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup Arde Bogotá actuarà el 21 de maig al parc del Fòrum de Barcelona dins la gira 'Cómo construir un recuerdo', que recorrerà Espanya entre el maig i el setembre.

La gira d'Arde Bogotá constarà de 15 concerts a 11 ciutats espanyoles, i començarà a Cartagena amb 4 concerts, informa aquest divendres en un comunicat Grup Clipper's.

Barcelona serà la segona parada del recorregut, abans que el grup continuï la gira per Toledo, Bilbao, Granada, València, Saragossa, Gijón, la Corunya, Albacete i Sevilla, i la venda general d'entrades per Barcelona serà el 22 d'octubre.

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