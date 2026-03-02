Publicat 02/03/2026 18:12

Arcángel actuarà a Barcelona i Madrid al maig en la gira pels seus 20 anys de carrera

Cartell dels concerts d'Arcángel a Barcelona i Madrid
BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -

L'artista urbà Arcángel actuarà a Barcelona i Madrid al maig dins la gira 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario', amb la qual celebra 20 anys de carrera de reggaeton i trap llatí, informa la promotora Live Nation en un comunicat.

Arcángel actuarà el 13 de maig al Sant Jordi Club de Barcelona i l'endemà al Movistar de Madrid i les entrades es posaran a la venda dijous, amb prevendes a partir de dimarts.

Després del seu pas per Espanya, la gira passarà posteriorment per Mèxic, l'Argentina, Xile, Colòmbia i el Perú en les primeres dates confirmades de la gira.

