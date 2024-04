Aramburu: "Tot i que els diàlegs siguin breus, tenen una densitat humana molt grata"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor basc Fernando Aramburu ha explicat aquest dilluns a Europa Press com viu les signatures de la diada de Sant Jordi: "Tot i que els diàlegs siguin breus, tenen una densitat humana molt grata".

Ha estat el primer autor a arribar a la paradeta de la Llibreria Alibri del passeig de Gràcia amb Gran Via, on signava aquest dilluns de 10 a 11 hores, i ha apuntat que "no és una feina mecànica", ja que parla i es fa fotos amb els seus lectors.

"No deixi d'escriure", ha demanat una lectora a l'autor d''El nen' i 'Pàtria', qui s'ha mostrat agraït pels detalls d'alguns dels seus lectors, que li han regalat un llibre de la col·lecció Austral --de la qual és aficionat-- i cartes en què descriuen les seves impressions.