Aragonès vol "reforçar molt més els Mossos" i les policies locals

Entrega amb Elena els diplomes a 1.245 graduats de l'escola de policia



MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 15 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assenyalat aquest divendres que el seu govern vol "reforçar molt més" el cos de Mossos d'Esquadra i acompanyar les policies locals.

Ho ha dit durant la clausura de l'acte d'entrega de diplomes a la 36a promoció del curs de formació bàsica per a policies a l'Institut de Seguretat Públcia de Catalunya (ISPC), ha explicat el Govern en un comunicat.

Ha afegit que aquesta aposta és "per compromís amb el benestar, amb el progrés i amb la llibertat de la ciutadania", i ha reivindicat que el Govern està convocant més places de mossos que mai i donant més recursos al cos.

Aquest any 1.245 alumnes han acabat el curs de formació bàsica per a policies (503 per a policies locals i 742 per a mossos), que tenen una mitjana de 30,3 anys i ara s'incorporaran a les seves destinacions com a agents en pràctiques.

La Generalitat ha remarcat que la d'aquest any és "la promoció amb més dones de la història", amb 427 (el 34,3% dels alumnes), la qual cosa pel que sembla del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fa que els cossos de seguretat s'assemblin més a la societat.

Elena també ha recordat que aquest any s'han convocat 1.700 places: "Per ser a prop hem de ser més, d'aquí l'esforç per incrementar la plantilla dels cossos de seguretat".