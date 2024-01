Aragonès reivindica l'Hospital del Mar Research Institute com una "referència" a Europa

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat l'Hospital del Mar Research Institute com una "referència" en la recerca mèdica a Espanya i a Europa amb motiu del 75è aniversari del centre que aquest dimecres ha acollit l'acte de clausura de la commemoració.

Aragonès s'ha compromès a "continuar alimentant l'ecosistema científic de Catalunya" en un acte al qual han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Salut, Manel Balcells; el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, i el secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa, entre d'altres.

També hi han assistit el director de l'Institut de Salut Carlos III, Cristóbal Belda; el director del Biocat, Robert Fabregat; la rectora de la Univeristat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal; el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente; el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, i l'exconseller d'Economia de la Generalitat Andreu Mas-Colell.

Collboni ha instat Aragonès a "reafirmar Barcelona com un pol científic de referència a Europa" i ha destacat els diferents projectes de l'àmbit de la recerca que estan en marxa a la capital catalana, per la qual cosa ha remarcat la importància de la complicitat entre els diferents actors involucrats en aquest teixit.

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats ha ressaltat l'"aposta sense precedents" de l'executiu espanyol en recerca, desenvolupament i innovació amb què, segons ell, és el pressupost més gran de la història destinat a aquest àmbit.

ENFORTIR LA RECERCA

El director de l'institut de recerca, Joaquin Arribas, ha apostat per consolidar l'"atracció i retenció del talent científic" amb l'objectiu de complir els objectius del centre: generar coneixement, transferir aquest coneixement al sector productiu i atreure recursos competitius.

Aquest any l'institut ha de redactar el seu pla estratègic per al període 2025-2028 i Arribas ha explicat que volen enfortir les aliances ja existents amb les institucions amb les quals col·laboren, a més de generar un programa per incorporar la recerca en intel·ligència artificial (IA) i la gestió de dades en tots els seus projectes.