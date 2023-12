Aragonès recorda Itziar Castro com una actriu "compromesa, única i extraordinària"

BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat aquest divendres l'actriu catalana Itziar Castro, morta als 46 anys, com una actriu "compromesa, única i extraordinària".

Aragonès ha traslladat el seu condol a familiars i amics de l'actriu en una publicació a X, recollida per Europa Press.

La intèrpret, coneguda pel seu paper en pel·lícules com 'Pieles' o 'Campeones' i sèries com 'Vis a vis' o 'Por H o Por B', ha mort a Lloret de Mar (Girona) per causes que encara es desconeixen, ha confirmat a Europa Press la directora de la seva agència de representació Gabriela Defty.