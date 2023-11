Aragonès, Nadal i Simó lliuren distincions als 1.160 alumnes amb millors notes en les PAU 2023

Aragonès reafirma la seva voluntat que les universitats continuïn "sent un ascensor social"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat, Joaquim Nadal, i la d'Educació, Anna Simó, han lliurat les distincions als 1.160 alumnes amb millors resultats en les proves d'accés a la universitat (PAU) del 2023.

L'acte s'ha celebrat aquest dissabte a l'Auditori de Barcelona i han reconegut els estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de les proves.

En la seva intervenció, Aragonès els ha animat a ser excel·lents en la seva feina i ha elogiat el sistema universitari i de recerca català.

Ha afirmat que Govern té el compromís de fer que les universitats "continuïn sent un ascensor social" a Catalunya i de continuar reduint els costos per accedir-hi.

"NACIÓ DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I RECERCA"

Ha defensat que "consolidar Catalunya com una nació de ciència, innovació i recerca és molt important" per al futur dels estudiants i per a l'economia catalana.

I ha destacat la "resiliència i la capacitat de superació" dels alumnes durant i després de la pandèmia de la covid-19 i la tasca dels docents.

JOAQUIM NADAL

Nadal ha reconegut la feina dels alumnes i també el suport dels familiars en els seus estudis: "Veient aquesta sala podem afirmar que el futur de Catalunya està assegurat. Sou el futur de Catalunya".

L'acte ha comptat amb una conversa entre Aragonès i l'alumna amb la millor nota --un 10--, Carla Vendrell, que ha conduït l'actor i presentador de l'esdeveniment Ferran Vilajosana.

A més, la finalista del programa 'Eufòria' de TV3 Alèxia Pascual i el pianista Arnau Grau han amenitzat l'acte amb actuacions musicals.