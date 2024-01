Aragonès entrega el Premi Nacional de Comunicació a Marc Giró i el de Periodisme a Txell Feixas

La plataforma 3Cat i l'editorial Grup Gavarres també han rebut guardons



BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lliurat aquest dilluns el Premi Nacional de Comunicació al presentador Marc Giró i el Premi Nacional de Periodisme a la periodista Txell Feixas, informa la Generalitat en un comunicat.

En una gala celebrada aquest dilluns al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, el líder de l'Executiu català també ha lliurat el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa a la nova plataforma en línia de continguts 3Cat, i ha premiat a l'editorial Grup Gavarres a la nova categoria de Comunicació de Proximitat.

Aragonès ha assegurat que els premis "són un reconeixement en nom de la ciutadania" de Catalunya per a aquells professionals que per la seva trajectòria o pel seu treball s'han convertit en referents.

"La comunicació juga un paper central a la nostra vida i per aquest motiu hem de posar en valor als professionals que treballen amb qualitat i rigor", ha afegit.

GIRÓ I FEIXAS

A l'inici de la gala, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha explicat els motius del jurat per triar els quatre premiats.

El jurat ha guardonat a Giró per incorporar temes que moltes vegades no es tractaven en els programes d'entreteniment, així com per haver "revolucionat el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer, desacomplexada i destrossadora" i per normalitzar la informació cultural en un programa humorístic.

Giró ha defensat la necessitat, segons ell, que cada persona tingui un entorn de pau per poder aprendre a comunicar, i ha reclamat que falta "gent invertint en periodisme i en comunicació".

En el cas de Feixas, el jurat l'ha reconegut com a "exemple de periodisme rigorós, valent i compromès" i ha destacat la seva trajectòria professional, especialment per la cobertura de conflictes, així com la seva capacitat per explicar les conseqüències d'aquests i per visibilizar el paper de les dones a les zones on treballa.

"La feina s'ha convertit en vida: fent periodisme visc i visc fent periodisme", ha reconegut la periodista, que ha afirmat que creu en un periodisme rigorós, però alhora humà.

3CAT I GRUP GAVARRES

El jurat també ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa a la nova plataforma en línia de continguts 3Cat per haver llançat una campanya que ha qualificat d'innovadora, original i inclusiva.

En representació de la plataforma, la directora d'Innovació, Investigació i Estratègia Digital, Cristina Villà, ha explicat que 3Cat pretén "ser aquesta gran porta d'entrada, un gran univers de continguts en català i de qualitat" dirigida a aquests nous usuaris que, segons Villà, tenen noves maneres de consumir els continguts digitals.

Finalment, ha distingit a l'editorial Grup Gavarres a la nova categoria de Premi Nacional de Comunicació de Proximitat per ser un "exemple de periodisme de qualitat" i per fer amb les seves publicacions un exercici de recuperació de la memòria històrica.

El director de l'editorial, Àngel Madrià, ha dit que des del seu grup volen deixar un llegat "escrit i gràfic d'aquesta manera de viure, d'aquest espai, d'aquest temps", que, al seu semblar, no és habitual.