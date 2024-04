Aragonès sobre Dexeus: "Ha encarnat el millor de la recerca i la medicina del nostre país"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha lamentat aquest divendres la mort del ginecòleg Santiago Dexeus: "Ha encarnat el millor de la recerca i la medicina del nostre país".

A través del seu compte de X, Aragonès ha destacat que llegats com el de Dexeus, amb fites com les primeres fecundacions in vitro a Espanya, "fan de Catalunya una potència en investigació".

També ha donat el condol a la família i els amics del ginècoleg i director científic de la clínica Women's a Barcelona, que ha mort als 88 anys.