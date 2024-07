Aragonès destaca que Rosa Regàs "va trencar sostres de vidre" en el món de les lletres

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha mostrat aquest dijous el condol per la mort de l'escriptora Rosa Regàs, i ha destacat que "va trencar sostres de vidre" en el món de les lletres.

En una anotació a la xarxa social X recollida per Europa Press, Aragonès ha assegurat: "El meu condol per la mort de Rosa Regàs, una escriptora prolífica que a més va trencar sostres de vidre en el món de les lletres, com a autora i editora".

Regàs, guanyadora del Premi Planeta i del Nadal i exdirectora de la Biblioteca Nacional, ha mort aquest dimecres als 90 anys a Llofriu (Girona).