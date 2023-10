Aragonès destaca l'etapa 0-3 a les escoles rurals i donar les "màximes oportunitats" als alumnes

Simó posa en valor aquests centres perquè "les famílies no se n'hagin d'anar dels pobles"



GIRONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat la integració de l'etapa 0-3 anys a les escoles rurals i oferir les "màximes oportunitats" als alumnes de Catalunya perquè es puguin formar a qualsevol punt del territori.

Ho ha dit durant la inauguració aquest divendres de la nova escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla (Girona), amb la consellera d'Educació, Anna Simó, en la qual ha remarcat la importància de tenir "escoles noves que facin possible oferir la millor educació".

Ha afirmat que aquest any el Govern ha continuat impulsant mesures en l'àmbit educatiu "per reforçar el dret a una educació amb la màxima qualitat i pública, per formar ciutadans preparats, compromesos i crítics, i per a una educació també en català".

Aragonès ha posat en valor que l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla és "un exemple" de la integració de l'etapa 0-3 a les escoles rurals, i ha animat els estudiants i el conjunt de la comunitat educativa a aprofitar al màxim aquesta escola.

A més a més, ha recordat que aquest curs s'ha reforçat el nombre de professors i l'obertura d'escoles, amb fins a 11 centres educatius que es posaran en funcionament aquest curs, amb l'objectiu que els alumnes tinguin les "màximes oportunitats".

Per la seva banda, la consellera Anna Simó ha remarcat la importància d'incorporar l'etapa 0-3 a les escoles rurals perquè aquests centres donin resposta a l'educació dels més petits i que "les famílies no se n'hagin d'anar dels pobles".