Aragonès demana aprofitar l'Any Taüll per valorar el territori de la Vall de Boí (Lleida)

LLEIDA, 9 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert l'Any Taüll, pels 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent de Taüll i de Santa Maria de Taüll, demanant aprofitar les seves activitats per valorar aquest patrimoni però també el seu territori, la Vall de Boí.

A l'església de Santa Maria de Taüll (Lleida), ha obert aquest dissabte l'Any al costat de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, destacant que Taüll és "emblema del romànic català".

Aragonès ha dit que aquest any ha de servir per reivindicar el patrimoni arquitectònic i natural del Vall de Boí, i a més per adonar-se del valor de la vida i de la igualtat d'oportunitats al Pirineu.

També ha demanat aprofitar aquest any d'activitats per "resignificar" Taüll, tenint en compte el pes de la Història que tenen les esglésies de la Vall de Boí.

Per això, ha definit el romànic català com a expressió "d'uns dels moments de confirmació d'aquesta conciència col·lectiva d'aquest poble, d'aquesta nació que avui és Catalunya".

I ha reivindicat també aquest proper any com a oportunitat de "redescobriment" de Taüll i la Vall de Boí per part de tots els catalans, a més del món.

NATÀLIA GARRIGA

La consellera Garriga ha dit que serà un any de divulgació d'aquest patrimoni, i ha recordat que fa 10 anys ja es va inaugurar el mapping de les pintures de Sant Climent, innovació que considera clau en la seva difusió.

També ha explicat que enguany s'ha presentat 'Els ulls de la Història', un projecte per entendre el patrimoni de Catalunya amb llenguatge immersiu, i que el patrimoni de la Vall de Boí s'inclourà en aquest programa.