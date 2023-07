Aragonès defensa la memòria democràtica com a "antídot contra el feixisme i l'extrema dreta"

Assisteix a la commemoració dels 85 anys de la Batalla de l'Ebre



TARRAGONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest diumenge la memòria democràtica com "el millor antídot contra el feixisme i l'extrema dreta, que avui torna a amenaçar tots els drets i llibertats de Catalunya".

"És important que tota la ciutadania amb memòria i compromís democràtic continuï mobilitzada: hem de dir ben clar que no volem fer ni un pas enrere", ha afirmat en un acte commemoratiu a Ascó (Tarragona) pel 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre.

A l'acte també hi ha assistit la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó.

"Memòria per no oblidar. Memòria perquè no ens volem quedar en silenci i perquè no volem ser uns súbdits sotmesos. Volem continuar sent una ciutadania plenament lliure", ha afegit Aragonès.

Per ell, la Batalla de l'Ebre "forma part de la memòria col·lectiva del país pel que ha significat per a moltes famílies" i la millor manera d'honrar-la és continuar avançant en consolidació de nous drets.

Aragonès ha afirmat que la memòria democràtica no es limita a mirar al passat, sinó que és veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, i "per això hi ha a qui els molesta".

Ubasart ha considerat que els drets i llibertats conquerits "són el resultat d'una lluita sorda i constant" i ha apostat per treballar en polítiques de memòria adaptades al present i orientades al futur.