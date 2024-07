Aragonès i Collboni van a la capella ardent de l'actriu i model Teresa Gimpera a Barcelona

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han assistit aquest dimecres a la capella ardent de l'actriu i model Teresa Gimpera al Tanatori de Sant Gervasi a Barcelona, després de morir dimarts als 87 anys.

Aragonès hi ha arribat a les 17.20 hores, tot i que no ha atès els mitjans i ha entrat directament a la sala.

Collboni hi ha arribat poc després, cap a les 17.30, i en unes declaracions als periodistes ha destacat que tant Gimpera com tota la seva generació van marcar la personalitat i imatge de la Barcelona que es coneix actualment, que defineix com "oberta, cosmopolita, alegre i transgressora".

Gimpera, nascuda a Igualada (Barcelona) el 21 de setembre del 1936, va ser una model de passarel·la descoberta pel fotògraf Leopold Pomés, que va esdevenir una icona de la Gauche Divine de Barcelona.

La capella ardent se celebra aquest dimecres al Tanatori de Sant Gervasi des de les 16 fins a les 20 hores i dijous de 9 a 13 hores, i el funeral serà dijous a les 13.30 hores.