Aragonès aposta per garantir als nens les "mateixes oportunitats" a tot Catalunya

TARRAGONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat aquest dijous per garantir a tots els nens de Catalunya les "mateixes oportunitats" arreu del territori, després d'inaugurar la nova escola de Vallmoll (Tarragona).

En l'acte d'inauguració, acompanyat per la consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat que el "gran objectiu com a país és que els nens puguin tenir tots les mateixes oportunitats, sigui a Vallmoll, a Barcelona, a la Vall d'Aran (Lleida) o on sigui", ha informat el Govern en un comunicat.

Per la seva banda, Simó ha insistit que els nens tenen "els mateixos drets i el dret a les mateixes oportunitats", independentment del lloc on hagin nascut.

"Us mereixeu el mateix i per a això treballem, perquè si teniu una bona escola tindrem un país més ric, més ple i més culte", i ha agraït a l'exconseller d'Educació Josep Bargalló --que també ha assistit a la visita-- haver treballat en el seu moment perquè aquesta localitat tingués una nova escola.

Es tracta d'un centre d'educació infantil i primària que ha començat el curs en un nou edifici, que ha suposat una inversió de 3,23 milions d'euros, i que té una matrícula de 123 alumnes entre P3 i sisè de primària i una plantilla de 15 docents.