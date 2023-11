Aragonès afirma que les conclusions de l'Assemblea Ciutadana pel Clima seran d'"altíssim valor"

Deliberaran i elaboraran propostes sobre com donar resposta al canvi climàtic

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que les conclusions que s'extreguin de les sis sessions de l'Assemblea Ciutadana pel Clima seran d'"altíssim valor per al conjunt del país" perquè faran front, ha dit, a l'emergència immediata que té la humanitat.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte en la primera sessió de l'Assemblea a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), que reuneix 100 persones de tota Catalunya seleccionades per sorteig amb l'objectiu de fer un procés de deliberació i elaboració de propostes sobre com donar resposta al canvi climàtic, i que s'allargarà fins al febrer de l'any que ve.

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, també han intervingut en aquesta primera sessió.

Aragonès ha animat els ciutadans que conformen l'Assemblea a buscar solucions al canvi climàtic: "O canviem o ens canvia", ha afirmat.

Els participants es dividiran en dos grups de 50 persones: un haurà d'elaborar propostes sobre com fer una transició energètica apostant per les energies renovables, i l'altre sobre quin és el model d'alimentació més adequat per al futur.

CANVIS "ORIENTATS A LA SOSTENIBILITAT"

Ha apuntat que en els últims 50 anys Catalunya ha registrat canvis com un augment del nivell del mar d'entre 10 i 15 centímetres a la costa: "Poden semblar canvis petits, però quan es produeixen en poc temps és perquè estem davant una situació que canviarà la nostra manera de viure".

En aquesta línia, ha analitzat que s'ha de canviar la manera de produir, consumir i distribuir, i que aquests canvis han d'estar "orientats a la sostenibilitat".

Respecte a la sequera que hi ha a Catalunya, el president ha assegurat que el Govern hi està donant resposta, però ha demanat l'"esforç" de tota la ciutadania per fer front comú a aquesta situació.

VILAGRÀ I MASCORT

Vilagrà ha encoratjat els membres de l'Assemblea Ciutadana pel Clima a "aprendre, deliberar i, sobretot, fer propostes", perquè després el Govern les pugui analitzar i en pugui valorar la incorporació a les polítiques públiques.

Ha afirmat que quan les coses es fan de manera col·lectiva van molt millor i en aquest sentit ha destacat que Catalunya "sempre ha comptat amb la seva gent".

Mascort ha apuntat que la transició energètica, "que és necessària per a la descarbonització, és una obligació per a tot el planeta".

També ha assenyalat la importància que els participants expressin com volen que Catalunya produeixi aliments i ha assegurat que és una qüestió que afecta "la salut de tots".