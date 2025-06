Aragó sol·licita l'execució forçosa de la sentència per al retorn de les pintures

SARAGOSSA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Aragó ha presentat aquest divendres al jutjat civil de primera instància i instrucció 2 d'Osca la petició d'execució forçosa de la sentència que ordena el retorn de les pintures murals del monestir de Sixena al cenobi aragonès, el lloc on legítimament pertanyen.

Després de finalitzar el termini de lliurament voluntari en el qual el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) havia de tornar els béns, l'executiu aragonès ha fet aquesta sol·licitud al jutjat per procedir a l'execució forçosa de la resolució judicial, amb el desig que les pintures murals i les pintures profanes objecte d'aquest procediment tornin en el termini de temps més breu possible.

La sentència del Tribunal Suprem 824/2025, de 27 de maig del 2025, ratifica la sentència 174/2020 dictada per l'Audiència Provincial d'Osca que, al seu torn, confirmava la sentència 51/2026 del jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Osca.

En tots tres casos, es determina l'obligació que el MNAC restitueixi al monestir de Sixena els 35 fragments de pintures murals de la sala capitular i els 8 fragments de pintures profanes, un total de 43 fragments que el museu català exhibeix a les sales 16 i 17.

ALTRES REQUERIMENTS

A més de demanar l'execució forçosa de la sentència del Suprem, el Govern aragonès ha presentat al jutjat un informe sobre la idoneïtat de les actuals condicions estructurals i mediambientals de la sala capitular del monestir per a la restitució de les obres al seu lloc d'origen.

També s'ha adjuntat un cronograma estimatiu de tasques a dur a terme per part del MNAC per complir la sentència, que contempla diverses fases de documentació prèvia i assajos de procediment; redacció dels projectes de desmuntatge, embalatge i trasllat; licitacions dels serveis; i execució dels projectes de desmuntatge, embalatge i trasllat. Per a tot això, s'assenyala un termini estimatiu de set mesos.

Així mateix, es demana al MNAC que permeti de manera immediata l'accés dels tècnics aragonesos a les sales 16 i 17 del museu, durant tot el temps que requereixin i amb tots els mitjans auxiliars que determinin necessaris, amb les dues sales tancades al públic.

L'accés a les pintures i al seu sistema de muntatge expositiu actual, a banda de tota la documentació conservada als arxius del MNAC, es considera imprescindible perquè el Govern d'Aragó pugui planificar-ne la recepció amb totes les garanties de conservació i seguretat.

Igualment, es considera imprescindible tenir accés a les dades sobre les condicions mediambientals, de temperatura i humitat relativa, d'aquestes sales i de les quals els fragments han estat exposats amb anterioritat des que van ingressar al MNAC.

Finalment, se sol·licita que dins els treballs de documentació i presa de dades que els tècnics del Govern d'Aragó han de fer en aquestes sales tancades del MNAC, es permeti com a primera actuació ineludible dur a terme un aixecament fotogramètric amb tots els fragments exposats.