Aragó confia en la "total col·laboració" del MNAC en el trasllat dels murals a Sixena

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació, Cultura i Esports del govern d'Aragó, Tomasa Hernández, confia en la "total col·laboració" del Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC) en el trasllat dels murals al monestir de Sixena (Osca) i s'ha mostrat segura que aquests arribaran, al seu parer, en les millors condicions.

En una entrevista aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press ha assegurat que els tècnics de la Comunitat d'Aragó "només" participaran en el trasllat en el supòsit que els tècnics del MNAC, en les seves paraules, no vulguin executar la sentència.

"Confiem en un trasllat al més aviat possible, amb total col·laboració per part del museu, que farà un trasllat impecable, perquè estan preparats. Per això saben com fer-ho, de fet ja s'han traslladat aquestes obres en altres ocasions", ha dit.

Hernández ha afirmat que el trasllat és una "operació delicada en si, clar", i ha afirmat que, textualment, també va ser així quan es van traslladar els murals a Barcelona el 1936 o el 1960.

Ha subratllat que els tècnics han d'estar "perfectament alineats" perquè les pintures no es deteriorin, fet que, segons ella, no significa impossibilitat i que la sala capitular del monestir de Sixena està preparada per rebre els murals.