Aragó alerta de "problemes" per accedir a la documentació del MNAC sobre Sixena malgrat la sentència judicial

OSCA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Govern d'Aragó, Pedro Olloqui, ha alertat aquest dimecres dels "problemes" dels tècnics desplaçats al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per estudiar les pintures murals del monestir de Sixena i accedir a la documentació sobre les obres.

"La resolució del jutjat d'Osca obliga les institucions catalanes i el museu a entregar aquesta documentació. Aquest lliurament, tot i que s'ha sol·licitat, no s'ha produït", per la qual cosa aquest dimecres la consellera d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, Tomasa Hernández, remetrà a la Generalitat un requeriment formal per deixar-ne constància.

"Esperem que s'entregui, però l'actitud que ens hem trobat no ens fa ser optimistes i estem preocupats sobre aquesta qüestió i sobre l'accés a la documentació que és indispensable perquè marca la traçabilitat de l'estat de conservació i de les operacions que s'han dut a terme al llarg dels anys que les pintures de Sixena han estat a Catalunya", ha dit.

Olloqui ha deixat clar que "és indispensable conèixer què ha passat allà i no ho podem saber si no és a través d'aquestes fonts documentals", una cosa que "els tribunals de justícia van percebre ràpidament, es van adonar ràpidament de la importància que tenia el lliurament de la documentació als propietaris d'aquestes obres, que som els aragonesos, a través del Govern d'Aragó".

"Hem intentat fer una presa de mostres físiques per conèixer la situació dels murals amb més precisió i sorprenentment hi ha hagut una oposició per part del museu", ha continuat Olloqui, qui ha recordat que els propietaris de les obres són els aragonesos.

El Govern d'Aragó ho reclamarà per la via judicial, ha dit el director general, després de destacar "el malestar" per "la tensió institucional" i el clima en què es desenvolupen aquestes jornades de treball.