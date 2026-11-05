Aragó afirma que les pintures profanes de Sixena arribaran a Sixena el pròxim 2 de desembre

SARAGOSSA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El director general de Cultura i Patrimoni Cultural aragonès, Pedro Olloqui, ha anunciat aquest dijous que les pintures profanes del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena arribaran a Aragó el pròxim 2 de desembre.
"El dia 3 de novembre, el MNAC va enviar per registre oficial una carta que vam rebre ahir a última hora del matí. Una carta redactada en un estil constructiu i, per tant, miraré positivament el procés que s'obre. Comença un procés per al retorn dels conjunts murals de Sixena, en aquest cas l'anomenat 'pintures profanes'".
El cronograma indica, segons ha dit Olloqui, que el 17 de novembre s'iniciaran els treballs de desmuntatge al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "Aquests treballs estaran supervisats per tècnics i representants del Govern d'Aragó a porta tancada", ha indicat.
El dia 30 de novembre s'embalaran les pintures per traslladar-les al monestir de Sixena. Les pintures arribaran al Monestir de Sixena el 2 de desembre i estaran disponibles per a la restauració el dia 4 de desembre.