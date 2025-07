Ara Llibres publica una col·lecció d'assaig breu en català

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -

Ara Llibres publicarà al setembre la col·lecció d'assaig breu Càpsula que aposta per autors locals per tractar temes d'actualitat com la intel·ligència artificial, el desig, la identitat o el poder, ha informat aquest dijous en un comunicat.

El catàleg el formen autors com Irene Cordón, Genís Roca, Toni Padilla, Carlota Gurt, Jordi Mir, Març Llinàs, Elisabet Coll-Vinent i Míriam Cano, i cada mes es publicaran una o dues novetats en català i, cada dos mesos, alguns dels títols s'editaran en castellà.

Entre els primers títols que es publicaran al setembre figuren 'Faraons de Silicon Valley', d'Irene Cordón, sobre les dinàmiques de poder, i 'La renovació inevitable', de Genís Roca, que abordarà la intel·ligència artificial.