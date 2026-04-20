Apunyalen un mosso fora de servei en intentar aturar una baralla a Roquetes

TARRAGONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Un agent dels Mossos d'Esquadra va resultar ferit menys greu després de ser apunyalat dissabte a la tarda quan va intentar aturar una discussió que es va produir a Roquetes (Tarragona), segons confirmen fonts policials a Europa Press aquest dilluns i ha avançat 'El Caso'.
Els fets es van produir cap a les 20.00 hores i les mateixes fonts indiquen que es tractava d'una discussió entre tres veïns, quan el mosso hi va intervenir i va ser apunyalat a l'espatlla esquerra.
Posteriorment, un altre policia fora de servei que passava per la zona va aconseguir reduir l'autor, que va ser detingut per un delicte de lesions i atemptat contra els agents.
El ferit va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa (Tarragona) en estat menys greu.
Finalment, el mosso que el va aconseguir reduir va rebre alguns cops, però sense gravetat.