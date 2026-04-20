Actualitzat 20/04/2026 11:11

Apunyalen un mosso fora de servei en intentar aturar una baralla a Roquetes

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Un agent dels Mossos d'Esquadra va resultar ferit menys greu després de ser apunyalat dissabte a la tarda quan va intentar aturar una discussió que es va produir a Roquetes (Tarragona), segons confirmen fonts policials a Europa Press aquest dilluns i ha avançat 'El Caso'.

Els fets es van produir cap a les 20.00 hores i les mateixes fonts indiquen que es tractava d'una discussió entre tres veïns, quan el mosso hi va intervenir i va ser apunyalat a l'espatlla esquerra.

Posteriorment, un altre policia fora de servei que passava per la zona va aconseguir reduir l'autor, que va ser detingut per un delicte de lesions i atemptat contra els agents.

El ferit va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa (Tarragona) en estat menys greu.

Finalment, el mosso que el va aconseguir reduir va rebre alguns cops, però sense gravetat.

Contador

Contingut patrocinat