Publicat 28/04/2026 13:16

Aprovats 7 currículums nous d'FP d'arts plàstiques i disseny sobre escultura a Catalunya

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimarts 7 currículums nous de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny a Catalunya, tots relacionats amb l'escultura, ha informat la Generalitat després del Consell Executiu.

Es tracta dels graus mitjans de Forja Artística i Reproduccions Artístiques en Fusta, i els graus superiors de Fosa Artística, Motlles i Reproduccions Escultòriques, Escultura Aplicada a l'Espectacle, Tècniques Escultòriques i Tècniques Escultòriques en Pell.

La Conselleria d'Educació i FP vol adequar tots els currículums d'arts plàstiques i disseny per "ajustar-se a les necessitats de les empreses", en paral·lel a l'actualització dels continguts per oferir una formació de qualitat.

