Aparten el professor detingut a Badalona (Barcelona) per presumpte assetjament a dues menors

També ha estat suspès com a entrenador de bàsquet del Club Joventut de Badalona
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi Badalonès de Badalona (Barcelona) ha apartat el professor detingut pels Mossos d'Esquadra aquest dimarts per presumpte assetjament sexual a dues menors, segons ha informat el centre a través d'un comunicat.
El centre afirma que no va tenir constància dels fets fins dilluns a "última hora de la tarda", per la qual cosa el professor ja no ha impartit cap classe aquest dimarts.
"El comportament d'aquest professor al nostre centre, on treballa des de fa molts anys, ha estat sempre correcte. Es tracta d'un professional conegut i respectat per la nostra comunitat", indica el centre en aquest comunicat, en el qual també demana respecte per la presumpció d'innocència i mostra confiança en la justícia.
JOVENTUT DE BADALONA
A més de professor del centre, el presumpte autor també és entrenador de bàsquet del Club Joventut Badalona, que també ha emès un comunicat en què anuncia la suspensió cautelar de les seves funcions.
"El Club Joventut Badalona manté una posició de tolerància zero davant qualsevol conducta que pugui ser contrària a la llei o als valors de l'entitat, especialment aquelles que puguin afectar la integritat i el benestar de les persones", subratlla el club en aquest comunicat.