Apareixen pintades a la seu de Filmin per un documental sobre els aldarulls del procés

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El cofundador i director editorial de la plataforma audiovisual Filmin, Jaume Ripoll, ha explicat que la seu de l'empresa a Barcelona s'ha despertat aquest dimarts amb unes pintades, després de distribuir el documental 'Ícaro: la ciudad en llamas', que dona veu a policies nacionals destinats a la capital catalana durant els aldarulls del 2019, després de la sentència del procés.
En un missatge a X recollit per Europa Press, Ripoll ha escrit: "Què trist arribar a l'oficina i trobar-nos això. Bastant fet pols, la veritat", acompanyat d'una imatge de la pintada, que ha reivindicat el col·lectiu Nosaltres Sols! en el seu compte d'Instagram i d'X.
ESTRENAT EL 9 DE GENER
El documental, del 2022, es va estrenar aquest 9 de gener en la plataforma, fet que va despertar crítiques en les xarxes socials i alguns usuaris van cridar a donar-se de baixa de Filmin, i Ripoll va publicar una carta en català i castellà aquest dilluns en la qual va explicar que programar aquest reportatge "no equival a subscriure'n l'enfocament", tot i que va dir que entenia el malestar i les crítiques.
"Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica. El nostre compromís és amb el cinema i el documental com a eina per entendre, contrastar i debatre, sempre dins el marc legal", va expressar Ripoll, que va assegurar textualment que la pluralitat no es proclama, sinó que es demostra amb un catàleg divers.
"PROU VICTIMISME"
Nosaltres Sols! ha respost a Ripoll en missatge a través del seu compte d'X: "Prou de victimisme. Justificar-te com ho vas fer té conseqüències. No deixarem en pau qui insulti les víctimes. Us assenyalarem perquè us retracteu".
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha expressat el seu suport a Ripoll en un missatge a X recollit per Europa Press: "Ho sento molt. La malaltia del fanatisme continua molt present a Catalunya, malauradament. Una abraçada".